Почти 70% иркутян считаю, что коронавирус создан искусственно

При этом 61% ответили в опросе сайта Дром, что это сделали не китайцы, и только 8% винят граждан Поднебесной.

По результатам опроса, 16% жителей Иркутской области считают, что коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане из-за халатности. Еще 11% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. Только 4% опрошенных отметили, что считают вероятными другие причины происхождения COVID-19.

В целом по стране 65% россиян считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. Часть участников опроса высказались против теорий об искусственном происхождении COVID-19: «Кто создал чуму? Кто создал испанку? Моровые болезни были всегда. Эпидемии и пандемии – неотъемлемая часть человечества». Противоположным мнением поделился комментатор из Иркутска: «Вирус, конечно, есть, он настоящий. Но я убежден, что у него искусственное происхождение. Все это, к сожалению, часть какого-то плана, свидетелями и непосредственными актерами которого мы и являемся!» С этим высказыванием согласны 350 человек.

Участники опроса также поделились личным опытом: «Пока в больницу не попал думал, что специально раздувают тему коронавируса. Когда уже в больнице был, понял, что, наоборот, недоговаривают. Никому не желаю болеть этим!» Это мнение поддержали 403 человека.