Александр Карелин встретился в Иркутске с представителями рабочих советов компании En+ Group

В ходе рабочей поездки по Иркутской области олимпийский чемпион, государственный и политический деятель, Герой России встретился с сотрудниками энергетических предприятий компании En+ Group.

Александр Карелин пообщался с представителями рабочих советов En+ Group и ответил на вопросы энергетиков. Председатель рабочих советов «Байкальской энергетической компании» Дмитрий Тутурин подарил Александру Карелину книгу «Энергия. Краткая история цивилизации» с дарственной надписью: «Спортсмену, который никогда не подводил страну, от компании, которая никогда не подводит свой регион».

Книга «Энергия. Краткая история цивилизации» — рассказ о революционных идеях, изобретениях, ученых и технологиях. Обо всем, что на самом деле и сформировало нашу цивилизацию в ее сегодняшнем виде. На страницах книги масштабные явления порой соседствуют с менее заметными, но не менее важными: будь то иголка, позволившая человеку шить одежду и сохранять тепло, или подшипник, сокративший потери энергии.

В Иркутске Александр Карелин также познакомился с работой государственного училища (колледжа) олимпийского резерва. Накануне визита в Иркутск он побывал в Братске, где ему показали активы En+ Group - Братскую ГЭС, Братский алюминиевый завод, а также новый бассейн Братского государственного университета.