С наступлением холодов иркутяне активно утепляют дома

Вместе с клиентами Авито Услуги осваивают и мастера – так, спрос на работы, связанные с утеплением, в начале сентября вырос на 110% по сравнению с маем, на который традиционно приходится пик спроса на ремонтные работы.

Подготовка к холодам стала обычным делом – всплеск спроса на ремонт и установку климатической техники, утепление балконов и лоджий традиционно приходится на август-сентябрь, когда холода уже наступили, а центральное отопление еще не включили.

– И если клиентам платформы позволяют сравнить предложения и найти специалистов, специализирующихся на редкой технике, то мастерам Авито Услуги и другие сервисы позволяют привлечь новых клиентов, получить дополнительный источник заработка или начать работать на себя, – комментирует Иван Чулков, руководитель отдела маркетинга Авито Услуги. – При этом средний стаж работы мастеров, привлекающих клиентов на Авито – 3-5 лет, а у 27% мастеров за плечами больше 10 лет работы по специальности.

В Иркутске спрос на услуги по утеплению растет из года в год: в начале сентября 2021 года он вырос на 110%. В России средняя цена на помощь мастеров в подготовке к холодам также выросла – в 2021 году помощь мастеров в обогреве и подготовке жилища к холодам стала стоить на 20% дороже, чем в сентябре прошлого года. В Иркутске стоимость “утепления” составляет в среднем 300 рублей.

В 2021 году спрос на ремонт обогревателей в Иркутске вырос на 42% по сравнению с 2020 годом, а цена составила 250 рублей. Стоимость остекления лоджий в городе варьируется от 1 500 рублей за квадратный метр, а ремонта кондиционеров – 1 000 рублей.