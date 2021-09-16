Жители Иркутской области купили с использованием эскроу счетов 4,5 тыс. квартир

За более чем два года, прошедшие с момента введения нового механизма финансирования строительства жилья, в регионе куплено 4,5 тыс. квартир. Треть из них уже достроены, дольщики получили свое жилье, а застройщики – деньги. Еще 3 тыс. квартир находятся в строящихся домах, сообщает ЦБ РФ.

Открытые для их покупки счета эскроу остаются действующими. На них, по данным на 1 августа 2021 года, хранится около 9 млрд рублей. Застройщики получат эти деньги только тогда, когда дома введут в эксплуатацию.

«Одна из главных задач действующей сегодня схемы покупки жилья со счетами эскроу – обезопасить людей от действий недобросовестных застройщиков и возможного ущерба. Каждый дольщик после подписания договора перечисляет деньги на счет в банке-посреднике, где они хранятся в течение всего срока строительства. Суммы до 10 млн рублей на счетах эскроу застрахованы в системе страхования вкладов. Все работы на объекте застройщик ведет на собственные или кредитные средства», – отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Новая схема приобретения жилья стала обязательной для застройщиков с 1 июля 2019 года. Исключением стали дома, которые были готовы на дату вступления закона в силу более чем на 30%, а более 10% квартир к этому моменту в них уже были проданы.

На 1 августа 2021 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Иркутской области возводят более 740 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, куда включены в том числе и объекты, строительство которых не началось, но получены разрешительные документы. Большинство застройщиков строят дома по новому механизму и продают квартиры через счета эскроу.