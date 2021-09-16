Братчанин заработал на незаконном обналичивании 9 миллионов рублей

Через пять фиктивных фирм он перевел в наличные около 160 миллионов рублей, сообщили SIA.RU в Восточно-Сибирской транспортной прокуроре.

Подсудимый с 2011 по 2019 год через расчетные счета пяти фиктивных фирм занимался незаконным обналичиванием. Средства за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения он передавал «клиентам». За свои услуги мужчина удерживал 6% в качестве комиссии, по версии следствия, он получил около 9 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей.