Московская биржа планирует приобрести долю в инвестиционной платформе «Поток», основанной Альфа-Банком

Московская биржа через свою дочернюю компанию «МБ Инновации» планирует приобрести миноритарную долю компании «Поток.Холдинг», управляющей инвестиционной платформой «Поток». Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

«Поток» ‒ лидирующая российская инвестиционная платформа, работающая в сегменте кредитования малого бизнеса. Клиентами компании являются 13 тысяч инвесторов, профинансировавших свыше 6 тысяч предприятий малого бизнеса на сумму более 12 млрд рублей.

Артем Железнов, управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи: «Поток» является лидером перспективного направления небанковского кредитования малого бизнеса в России. Партнерство с платформой «Поток» позволит Московской бирже участвовать в организации новых инструментов финансирования для компаний малого предпринимательства из всех регионов России. Такие компании, развивая свои процессы, масштабируя бизнес, выстраивая корпоративное управление, в перспективе будут готовы выйти на рынок публичного капитала. Другой наш интерес в сотрудничестве с «Потоком» – расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на нашей платформе личных финансов Финуслуги».

Юрий Попов, управляющий партнер компании «Поток.Холдинг»: «Партнерство с Московской биржей позволит ускорить рост нашей компании на рынке финансирования малого бизнеса. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем предлагать передовые финтехрешения более широкому кругу клиентов – как компаниям малого бизнеса, ищущим новые источники финансирования, так и инвесторам, частным и институциональным, которым интересны возможности диверсификации своих портфелей за счет новых высокодоходных инструментов».

Алексей Чухлов, заместитель председателя правления Альфа-Банка: «Инвестиционная платформа «Поток» была запущена в 2016 году как технологический стартап внутри Альфа-Банка. Мы выстроили бизнес-процессы, организовали работу сервиса и вывели его на операционную прибыль. Далее банк сократил свою долю участия в пользу менеджмента. Мы рады, что «Поток» переходит на следующий этап развития. Уверены, что партнерство с Московской биржей открывает новые перспективы расширения клиентской базы и увеличения возможностей для компании».

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.