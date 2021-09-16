Выгодный шопинг с картой «Мир»: абсолютно всё с cash-back 10% на AliExpress

Банк «Приморье» объявляет о старте акции выгодного шопинга на крупном интернет-агрегаторе AliExpress для пользователей карт «Мир». На сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия доступен cash-back 10% на всё: гаджеты, одежду, обувь, товары для дома и многое другое.

Чтобы получить cash-back , нужно:

Зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;

Оплачивать покупки на сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия и получать cash-back 10%. Максимальная сумма cash-back — 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции;

10%. Максимальная сумма — 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции; Cash-back начисляется в среднем в течение 5–7 рабочих дней. Подробнее о сроках можно уточнить здесь.

Акция продлится с 15 сентября до 31 октября 2021 года!