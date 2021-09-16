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Выгодный шопинг с картой «Мир»: абсолютно всё с cash-back 10% на AliExpress

Банк «Приморье» объявляет о старте акции выгодного шопинга на крупном интернет-агрегаторе AliExpress для пользователей карт «Мир». На сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия доступен cash-back 10% на всё: гаджеты, одежду, обувь, товары для дома и многое другое.

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Чтобы получить cash-back, нужно:

  • Зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
  • Оплачивать покупки на сайте и в приложениях AliExpress и AliExpress Россия и получать cash-back 10%. Максимальная сумма cash-back — 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции;
  • Cash-back начисляется в среднем в течение 5–7 рабочих дней. Подробнее о сроках можно уточнить здесь.

Акция продлится с 15 сентября до 31 октября 2021 года!

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86. При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящий пакет лояльности. Подробную информацию можно узнать на сайте Банка «Приморье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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