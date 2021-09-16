Выгодный шопинг с картой «Мир»: абсолютно всё с cash-back 10% на AliExpress

Банк «Приморье» объявляет о старте акции выгодного шопинга на крупном
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cash-back10%. Максимальная сумма cash-back— 500 рублей за календарный месяц, то есть 1 000 рублей за период акции; Cash-backначисляется в среднем в течение 5–7 рабочих дней. Подробнее о сроках можно уточнить здесь.
Акция продлится с 15 сентября до 31 октября 2021 года!
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов