Газпромбанк поддержит международный студенческий конкурс Red Bull Basement

Конкурс, принять участие в котором может любой студент, проходит в следующих категориях: «Доступная среда для всех людей», «Тело и разум», «Карьера», «Расширение прав и возможностей людей», «Чистота воды», «Борьба с изменением климата», «Образование», «Источники энергии» и «Умные города». Прием заявок продлится до 24.10.2021.

Студентам предстоит сформировать команду из двух человек и презентовать свою идею в минутном видео, загрузив его на сайт проекта. Организаторы отберут из них топ-30 лучших идей, дальнейшую судьбу которых решат члены национального жюри. По итогам их голосования в каждой из 45 стран-участниц будет выбрана одна команда-победитель.

Жюри будет основывать свой выбор на следующих критериях: креативность и осуществимость идеи, потенциал ее влияния на жизнь общества, количество пользовательских голосов, отданных заявке на сайте проекта, а также результат очного выступления авторов.

Студенты, идея которых будет признана лучшей в своей стране, получат поддержку Red Bull для совершенствования своего проекта. Они пройдут так называемый этап «Инкубации», включающий обучение и рабочие сессии с экспертами в выбранной ими области. После «Инкубации» ребята отправятся на мировой финал в Стамбул (13-15 декабря), где встретятся с командами-победителями других стран, пройдут тренинги с экспертами международного уровня и защитят перед ними свою идею на финальном питче. По итогам защиты будет определен сильнейший проект, авторы которого станут международными победителями и получат поддержку для реализации своего проекта.

В этом году Газпромбанк учредил специальную номинацию. Ее название аналогично главному слогану Газпромбанка: «Лучшее создается вместе». Для участия номинантам Red Bull Basement необходимо добавить хэштеги #лучшеесоздаетсявместе и #газпромбанк в описание своей идеи и в репост заявки на своей странице во «ВКонтакте». Специальное жюри Газпромбанка выберет пять проектов, которые в наибольшей степени направлены на инновации и созидание. Все лауреаты получат ценные призы, а лучшие две команды – стартовый капитал на развитие своей идеи.

«Газпромбанк на протяжении многих лет поддерживает молодые таланты, а также сам динамично меняется, внедряя передовые идеи, в том числе в области устойчивого развития. Мы не без основания считаем, что вложения в образование, в человеческий капитал являются одними из самых эффективных по окупаемости и отдаче и даем молодым ребятам шанс показать свое мастерство и заявить о себе миру в рамках интереснейшей глобальной инициативы от Red Bull. Надеемся, что наша лепта в организацию конкурса станет хорошим подспорьем в дальнейшем профессиональном и личностном развитии одаренных ребят, и в будущем они превратятся в высококвалифицированных специалистов с широким кругозором и практически бесконечным потенциалом личностного роста», – прокомментировала Первый Вице-Президент Газпромбанка, член национального жюри проекта Наталья Третьяк.

Подробности о проекте представители СМИ могут узнать у Алины Михайловой (Alina.Mikhaylova@redbull.com).