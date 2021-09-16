Движение ограничат по улице Декабрьских Событий в Иркутске

Проезд частично заблокируют в районе дома №12 по улице Декабрьских Событий с 09:00 20 сентября до 20:00 24 сентября по правой полосе улицы Декабрьских Событий – от улицы Халтурина до улицы Желябова, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.