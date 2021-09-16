ПСБ предоставил российскому ТЭК 170 млрд рублей кредитных средств

Председатель ПСБ Петр Фрадков на Тюменском нефтегазовом форуме TNF 2021 рассказал об инструментах поддержки и стимулировании импортозамещения в отрасли ТЭК, в том числе в рамках диверсификации предприятий ОПК.

Особое внимание участники форума уделили теме перехода организаций российского топливно-энергетического комплекса на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения – этому в рамках форума было посвящено совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

В настоящее время кредитный портфель ПСБ в сфере ТЭК составляет порядка 170 млрд рублей. В планах банка – наращивание финансирования и выработка новых доступных инструментов поддержки.



«Наш опыт взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса показывает, что импортозамещающие проекты ОПК для российского ТЭК, в том числе в сфере IT, сейчас нуждаются в определенных условиях и инструментах эффективной финансовой поддержки. Среди таких инструментов - длинные контракты на разработку, поставку и обслуживание оборудования, а также адресная государственная поддержка в виде субсидирования процентной ставки заемных средств», - рассказал Петр Фрадков.



Также Петр Фрадков во время визита в Тюмень встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудил планы по дальнейшему сотрудничеству банка и региона. ПСБ планирует участвовать в финансировании различных сегментов бизнеса области, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнёрства, сотрудничать с институтами поддержки субъектов МСП Тюменской области.