ПСБ запускает акцию «100 000 рублей за инвестиции!» - любой клиент, который впервые заключит брокерский договор в периоды проведения акции и приобретет ценные бумаги на сумму от 10 000 рублей, может выиграть 100 000 рублей.

Акция проводится в 3 этапа и действует в периоды с 15 сентября по 14 октября, с 15 октября по 14 ноября, с 15 ноября по 14 декабря 2021 года.

В конце каждого периода посредством случайного программного отбора будет определен свой победитель, который получит 100 000 рублей. Также будут разыграны 20 поощрительных призов по 1 000 рублей. Победители смогут воспользоваться выигрышем по своему усмотрению.

«Запуская данную акцию, мы хотим поощрить начинающих инвесторов, которые интересуются возможностями фондового рынка для получения дополнительного дохода. Главный приз в размере 100 000 рублей станет хорошим стимулом для начинающего инвестора - с этой стартовой суммой клиент может сформировать сбалансированный инвестиционный портфель из бумаг разных эмитентов и знакомиться с фондовым рынком при поддержке профессионалов из команды ПСБ-Брокера либо использовать для решения других финансовых задач», - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.