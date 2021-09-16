Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.

Цель стипендиальной программы Росссельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.

«Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Инициативы Россельхозбанка в части поддержки талантливых молодых людей, желающих сделать карьеру в аграрной отрасли, являются доказательством продуманной, дальновидной политики, направленной не только на формирование класса высокопрофессиональных специалистов для нужд сельского хозяйства, но и на развитие инновационного АПК как важнейшего элемента российской экономики», – прокомментировал директор дирекции развития агро– и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

В стипендиальную программу РСХБ на 2021-2022 учебный год дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственные Минсельхозу. Расширилась и география программы. Теперь в нее добавлены 3 региональных филиала банка: Калужский, Калининградский, Томский. Таким образом, в стипендиальной программе банка задействовано 49 регионов России, 66 университетов, а количество студентов увеличилось до 450 человек.