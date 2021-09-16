Международный форум «Байкальское гостеприимство – 2021» стартовал в Иркутске

Форум предназначен для специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщили SIA.RU в администрации области.
Участие в нем принимают около ста человек. В числе спикеров ведущие менеджеры индустрии гостеприимства из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Якутска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов России.
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Программа мероприятия рассчитана на два дня: 16 и 17 сентября. Во время открытия состоялось пленарное заседание и дискуссия на тему «Индустрия гостеприимства в регионах. Общие тренды», в ходе которой представители регионов обсудили вопросы актуальных проблем отрасли в текущем моменте и наметили пути реализации стратегии развития бизнеса.
Также в рамках форума пройдут шесть бизнес-сессий по наиболее актуальным темам индустрии гостеприимства и ресторанного дела, семинары от партнеров форума.