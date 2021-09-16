Международный форум «Байкальское гостеприимство – 2021» стартовал в Иркутске

Форум предназначен для специалистов гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщили SIA.RU в администрации области.

Участие в нем принимают около ста человек. В числе спикеров ведущие менеджеры индустрии гостеприимства из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Якутска, Иркутска, Улан-Удэ и других городов России.

Программа мероприятия рассчитана на два дня: 16 и 17 сентября. Во время открытия состоялось пленарное заседание и дискуссия на тему «Индустрия гостеприимства в регионах. Общие тренды», в ходе которой представители регионов обсудили вопросы актуальных проблем отрасли в текущем моменте и наметили пути реализации стратегии развития бизнеса.

Также в рамках форума пройдут шесть бизнес-сессий по наиболее актуальным темам индустрии гостеприимства и ресторанного дела, семинары от партнеров форума.

Форум «Байкальское гостеприимство» поводят каждые два года, впервые мероприятие состоялось в 2010-м в Улан-Удэ. Тогда было принято решение проводить форум по очереди в Улан-Удэ и в Иркутске. В этот раз мероприятие организовано в смешанном формате, некоторые докладчики выступят в онлайн-формате. Очная работа форума организована с учётом всех мер безопасности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.