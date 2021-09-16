Россельхозбанк провел иркутским школьникам уроки финансовой грамотности

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова в рамках региональной программы развития агробизнес-образования провела уроки финансовой грамотности для талантливых детей.

Главной темой занятия в образовательном центре «Персей» стали основы финансового планирования. Наталья Баркова рассказала школьникам о возможностях использования пластиковых карт и сервиса интернет-банкинг, основах планирования своих расходов, видах накоплений и напомнила о необходимости соблюдать безопасность при оплате пластиковыми картами.

Лекция прошла в форме живой интерактивной беседы, в ходе которой директор Иркутского РСХБ ответила на все вопросы ребят, касающиеся не только платежных систем, способов погашения кредитов, формирования процентных ставок по вкладам и кредитам, а также рассказала учащимся, о возможных мерах поддержки студентов профильного ВУЗа, участии в аграрных конкурсах и практике трудоустройства молодых специалистов в опорном банке агропромышленного комплекса.

«Ребята, которые сегодня собрались на площадке центра – ученики специализированных агрошкол, их интерес к новым знаниям искренний и неподдельный. Большинство планирует продолжать свой рост именно в аграрном направлении, и наша задача – поддержать этот интерес, научить грамотно планировать не только свои достижения в фермерском направлении, но и в финансовой стабильности будущих проектов, умении изначально выстраивать эффективную модель ведения хозяйства. Мы давно пришли к пониманию, что образованием успешных предпринимателей необходимо заниматься со школы, именно здесь формируется фундаментальное понимание о правильном ведении бизнеса», – отметила Наталья Баркова.