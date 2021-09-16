Доходы общепита выросли на треть, несмотря на ограничения

В июле этого года оборот общественного питания в Москве достиг 31,9 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на Росстат по столичному региону. Этот показатель превысил на треть уровень прошлого года (в июле 2020-го оборот общепита составил 23,3 млрд руб.), а также уровень допандемийного 2019 года (31 млрд руб.). Рост произошел несмотря на то, что в этом году большую часть июля в Москве действовали ограничения на работу общепита, которые столичные власти ввели на фоне роста числа заболеваний коронавирусом.

Росстат объясняет рост выручки общепита тем, что большинство кафе и ресторанов продолжали работу в формате «навынос» и осуществляли доставку, несмотря на введение QR-кодов.

А основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова допускает, что оборот московского общепита в июле 2021-го мог быть выше, чем в июле 2019 года, из-за «огромного» роста цен и значительного обеления отрасли. По ее словам, обеление индустрия начала из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов.