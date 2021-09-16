Зарплату в этом году повысили работникам производства, транспорта и строительства

Сервис Работа.ру провел исследование (документ есть у SIA.RU) и выяснил, увеличились ли зарплаты жителей России с начала этого года. В исследовании приняли участие более 6000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

24% опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года.

Из тех, кто уже получил повышение зарплаты в этом году, 34% опрошенных отметили, что работают в сфере производства и промышленности. Еще 24% участников исследования указали работу в транспорте и логистике, а 12% – в сфере строительства.

Еще 8% опрошенных, чья зарплата выросла, работают в сфере IT и телекома, а 6% – в отрасли ресторанов и кафе.

«Мы видим, что в этом году зарплаты растут практически во всех сферах на рынке труда. При этом, повышение действительно чаще получают именно сотрудники тех сфер, которые больше всего пострадали от оттока мигрантов – производство, строительство и транспорт. На сегодняшний день многие компании из этих отраслей все еще находятся в процессе восстановления докризисных показателей. Улучшение условий труда позволяет работодателям привлекать к работам местных жителей или соседних регионов. О других трендах рынка труда эксперты крупнейших компаний России расскажут в рамках 7 октября на бесплатной онлайн-конференции #Работаем.HRTube», – добавил Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.

41% опрошенных отметили, что повышение их зарплаты было незначительным – до 10%. При этом, 35% респондентов указали повышение зарплаты на 10-30%.

Прибавку в 30-50% получили 16% участников исследования, а 8% опрошенных отметили повышение более, чем на 50%.

Из тех, кто пока не получил прибавку к зарплате в этом году, 38% респондентов рассчитывают на повышение в следующие месяцы до декабря.