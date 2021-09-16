Мосбиржа начала расчет индекса ипотечных облигаций ДОМ.РФ

Это первый в России индикатор рынка ипотечных облигаций, который могут использовать розничные и институциональные инвесторы для оценки динамики рынка и его тенденций, сообщили SIA.RU в пресс-службе биржи.

База расчета Индекса МосБиржи ипотечных облигаций ДОМ.РФ включает 15 самых ликвидных выпусков облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ, выпущенных ипотечным агентом ДОМ.РФ с 2016 по 2021 год.

Всего за это время размещено 32 выпуска общим объемом 940 млрд рублей, что составляет более 90% ипотечных облигаций, обращающихся на Московской бирже.