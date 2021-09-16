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Путин может проголосовать на выборах онлайн

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Предположение выдвинул Песков, передает РБК.

Президент Владимир Путин зарегистрирован в системе электронного голосования. «Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании», – сообщил представитель президента.

Путин сообщил об уходе на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Позднее Песков отметил, что Путин сдал ПЦР-тест. «Президент абсолютно здоров», – подчеркнул пресс-секретарь.

Путин продолжает работать в формате видеоконференций. В частности, дистанционно Путин принял участие в саммите ОДКБ. Во время выступления президент уточнил, что в его окружении заболели несколько десятков человек. Он добавил, что вынужден самоизолироваться на несколько дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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