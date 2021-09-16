Всех пострадавших при крушении самолета привезли лечиться в Иркутск

Все 12 пациентов, пострадавших накануне при крушении самолета L-410, доставлены из Казачинско-Ленского района в Иркутскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня в медучреждение перевели пятерых пациентов, остальные были доставлены в областной центр ранее. Всех пациентов транспортировали на вертолете медицины катостроф.

По информации главы минздрава Якова Сандакова, четыре пациента в стабильном состоянии. Одна пациентка, которой была проведена операция в первые сутки после крушения самолета, по-прежнему в тяжелом состоянии и нуждается в реанимации, но перелет перенесла без ухудшений.

Напомним, 12 сентября в Казачинско-Ленском районе произошла авиакатастрофа, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате инцидента четыре человека погибли, 12 – пострадали.