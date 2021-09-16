Власти РФ дадут Приангарью 27 млн рублей на оснащение библиотек и театров

Иркутская область получит из федерального бюджета 27 млн рублей на оснащение детских театров и комплектование фондов библиотек, деньги выделят из резервного фонда правительства РФ, говорится на сайте кабмина.

На театры из этой суммы потратят 17 млн рублей. Средства получат два учреждения – Иркутский областной театр кукол «Аистенок» и Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова. «Аистенок» на выделенные средства купит комплект сценического оборудования – станки и фермы, световой прибор полного вращения, прожектора. Театр юного зрителя намерен приобрести оборудование для осветительного цеха и радиоцеха: профессиональный рекордер, цифровой видеомикшер, мастер-станцию театральной связи, пульт управления светом, светодиодный прожектор, световую пушку.

На комплектование фондов библиотек Иркутской области предусмотрено 10 млн рублей. Их получат все 42 муниципальных образования региона и областные библиотеки. На эти средства приобретут книжные новинки этого года, мировые и российские бестселлеры, научную и научно-популярную литературу по различным отраслям знаний. Также в учреждения поступят книги из списков, которые были сформированы по запросам читателей каждой конкретной библиотеки.