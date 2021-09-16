Аферисты обманом заставили учительницу из Братска взять 1,3 млн рублей в кредит и отдать им

Учительница из города Братска Иркутской области по просьбе мошенников взяла 1,3 млн рублей в кредит и отдала деньги им, таким образом она пыталась защититься от аферистов, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что в минувший понедельник женщине позвонил мужчина и представился сотрудником Центрального Банка России. Он сообщил, что некий гражданин пытается взять кредит на ее имя. Чтобы пресечь «незаконные» действия, братчанке якобы требовалось оформить кредит на аналогичную сумму.

Усомнившись в правдивости сказанного, женщина прервала разговор. Однако спустя несколько минут поступил еще один звонок – абонент представился работником правоохранительного ведомства, подтвердил сказанную предыдущим собеседником информацию и убедил жертву в необходимости скорее выполнить финансовые операции.

Под диктовку звонивших потерпевшая совершила почти 100 транзакций на указанные злоумышленниками счета.