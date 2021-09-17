ФНС опубликовала сценарии внедрения электронного документооборота

На сайте ФНС России опубликованы типовые сценарии внедрения электронного документооборота. Они позволяют ознакомиться с основными этапами внедрения ЭДО в компании и определить их последовательность. Указанные сценарии помогут организации комфортно перейти на электронный документооборот с учетом особенностей своих внутренних бизнес-процессов.

Так, в сервисе представлены два сценария внедрения электронного документооборота:

«Первые шаги и быстрый результат» - сценарий предполагает быстрое подключение к системе оператора ЭДО и оперативную настройку обмена электронными документами с контрагентами;

«Комплексный подход и дальнейшее развитие» - сценарий предполагает цифровизацию всех бизнес-процессов при переходе на электронный документооборот и полную интеграцию системы оператора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой компании.

Каждый сценарий содержит шаблоны документов необходимые для каждого этапа.