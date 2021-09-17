Рубль взял курс на укрепление

Из 24 валют развивающихся рынков 19 подорожали к доллару в среду. При этом рубль стал лидером роста среди валют Emerging Markets и способен продолжать укрепление. Этому способствует рост цен на нефть, приток иностранных денег и carry trade, считает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исселедований "Открытие Брокер":

– Южноафриканский ранд упал на 0,57% до 14,4111 в качестве реакции на то, что розничные продажи в июле выросли на 0,8% г/г, хотя экономисты прогнозировали увеличение на 3,3% г/г. Чилийское песо продолжает отыгрывать потери предыдущей недели, укрепилось к доллару на 0,6% до 779,65. Реакция на комментарии Центробанка Чили, который заявил, что предполагает более быстрые темпы повышения ставок для сдерживания инфляционного давления.

Российский рубль в среду вырос к доллару на 0,9% до 72,2680 и стал лидером роста в сегменте Emerging Markets. Рубль стал бенефициаром роста цен на нефть. Минфин РФ по итогам безлимитных аукционов в среду досрочно выполнил квартальный план размещения облигаций федерального займа (разместил в 3 кв. ОФЗ на 741,9 млрд при плане 700 млрд рублей) на фоне ожиданий скорого завершения цикла монетарного ужесточения Банком России. Доходность на длинном конце кривой доходности привлекательна в том числе для иностранных инвесторов, при этом 3-месячная вмененная волатильность USDRUB составляет 9,84%, что соответствует уровням января и февраля 2020 года.

Соответственно исторически волатильность рубля остается низкой и привлекательной для хеджирования. При этом 3-месячный Risk Reversal USDRUB, который отражает разницу в стоимости опционов Call и Put, снизился до 2,41: рынок опционов наименее с февраля 2020 года ожидает ослабление рубля по отношению к доллару до конца года. Доля нерезидентов в ОФЗ в августе выросла на 1 процентный пункт до 20,9%, а объем их вложений увеличился за месяц максимально в этом году, свидетельствуют данные Банка России.

Это подтверждает наш взгляд, согласно которому приток иностранных денег в привлекательные по реальной доходности и carry trade российские активы будет стимулировать укрепление рубля. Предполагаем, что спекулянты попытки роста курса USDRUB до 73,00 будут использовать для входа в длинные позиции по рублю, который выглядит способным укрепиться до 72,00 — 71,50 за доллар.