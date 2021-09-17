План удался: путешественник Альберт Северный за 100 дней обогнул Россию

Блогер Альберт Северный встретил сотый день своего путешествия в Севастополе – последней крайней точке своего автопробега «100 дней вокруг России».

Смоленск, Псков, Курск, Ростов-на-Дону, Краснодар и, наконец, Севастополь! - последние населённые пункты и километры пути, которые проезжал Альберт, он преодолел с большим трудом: давали о себе знать моральная и физическая усталость.

– В Севастополь я прибыл на 98 день. Здесь меня встретили члены Русского Географического Общества, устроили встречу с юнармейцами, я рассказал им, как важно следовать за мечтой, душевно получилось!, - делится блогер. Напомним, обогнуть Россию по маршруту Москва – Владивосток – Сеймчан –-Архангельск – п-ов Рыбачий – Севастополь было давней мечтой путешественника – теперь уже сбывшейся.

В рамках этого автопробега он посетил 42 региона России, проехал более 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Впервые в истории России этот путь преодолён на серийном внедорожнике без особой специальной подготовки. По рассказам Альберта Северного, самая сложная часть пути пришлась на Чукотку: здесь, после дождей вышли реки из берегов, и при их преодолении вода достигала окон внедорожника.

Генеральным партнером путешествия выступил крупнейший банк Дальнего Востока ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Информационным партнером экспедиции выступает «Радио России». Также среди партнеров проекта – группа компаний «АС-Групп», Русское географическое общество и департамент культуры, спорта и туризма Чукотского АО.