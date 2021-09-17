ПСБ планирует стать центром компетенций на рынке ESG-финансирования

16 сентября ПСБ принял участие в XVIII Международном банковском форуме «БАНКИ РОССИИ - XXI ВЕК». Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках выступления на круглом столе «ESG-банкинг: сегодня и завтра» отметил, что ESG-банк – это постоянно развивающаяся структура, являющаяся центром компетенций и централизации всех процессов, связанных с «зеленым» финансированием. ПСБ не только участвует в общих инициативах рынка устойчивого финансирования, но и намерен занимать на нем особую нишу.

«ПСБ станет центром компетенций предприятий ОПК в этом направлении и будет активно инвестировать в проекты с положительным экологическим и социальным воздействием. Мы разрабатываем финансовые решения по запуску и оптимизации процесса трансформации в соответствии с принципами устойчивого развития, «зеленые» социальные кредиты и гарантии, будем сопровождать сделки по факторингу энергосервисных контрактов и лизингу энергоэффективного оборудования, финансировать компании, которые находятся на ранней стадии перехода на низкий уровень выбросов углекислого газа. Уверен, что даже самые амбициозные планы по устойчивому развитию являются достижимыми», - комментирует Антон Дроздов.

ПСБ делает акцент на разработку и предложение специальных банковских продуктов и услуг, отвечающих изменяющимся запросам предприятий в процессе повышения социальной и экологической ответственности, в том числе планирует выпуск собственных зеленых облигаций. Также банк готов осуществлять менеджмент всей линейки «зеленых» облигаций, который включает в себя подготовку и помощь в регистрации эмиссионных документов, консультирование и поддержку по вопросам обязательного раскрытия информации на этапах подготовки размещения, маркетинг, андеррайтинг и услуги агента по оферте и вторичному размещению облигаций.