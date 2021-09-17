Россельхозбанк сообщил о повышении доходности накопительных счетов до 7%

Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам на 0,20 - 0,80 п.п. Максимальная ставка по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» выросла до 7%.

«Накопительные счета являются одними из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Объем средств, размещенных на таких счетах, с начала текущего года повысился на 20%. Их популярность связана с удобством и гибкостью пополнения и управления своими сбережениями, а также получения высокого дохода. Ожидаем, что этот рост продолжится, особенно с учетом повышения доходности до 7% по накопительному счету «Моя выгода», - прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Теперь при первоначальном взносе на накопительный счет «Моя выгода» устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, далее ставка растет до 7% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет, увеличивая его доходность.

Накопительный счет открывается без ограничения срока действия как в офисах Банка, так и в дистанционных каналах обслуживания. Минимальный размер остатка на банковском счете не установлен. Пополнять счет и управлять им клиенты могут быстро и удобно в Интернет-банк и Мобильный банк.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.