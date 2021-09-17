Московская биржа упростит клиентам работу с иностранными активами

Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу "Московская Биржа") получил от налогового регулятора США (Internal Revenue Service, IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD).

Это позволит Московской бирже расширить возможности банков и брокеров при операциях с ценными бумагами американских компаний, в том числе на денежном рынке. Профессиональные участники торгов смогут более эффективно использовать механизм маржинального кредитования при обслуживании частных инвесторов на рынке акций Московской биржи.

Благодаря полученному статусу НКЦ сможет администрировать эквивалентные дивидендам доходы по американским ценным бумагам, в частности доходы, передаваемые в рамках сделки репо, когда дата составления списка владельцев для получения дивидендов приходится между датами исполнения первой и второй частей репо. Это исключает каскадирование налога при передаче дохода по цепочке сделок репо. При этом НКЦ избавляет покупателя по первой части репо от необходимости самостоятельно осуществлять удержание налога. Осуществление налогового администрирования дивидендных выплат без статуса QDD не соответствует требования законодательства США.