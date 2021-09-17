Глава ЦБ объяснила, зачем ей нужны брошки на пресс-конференциях

Знаменитые брошки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной всегда служат сигналом, который пытаются расшифровать журналисты и рынок. В интервью РБК она рассказала о своем пристрастии к брошкам и заявила, что не собирается от них отказываться. По мнению главы ЦБ, за редким исключением, эти сигналы не всегда однозначны и дают возможность подумать.

– Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки – «при условии» и т.д. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки – это тоже коммуникация, просто другой язык, – отметила Эльвира Набиуллина.

Впервые Набиуллина появилась на публичном мероприятии с символической брошью на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в марте 2020 года. Она надела украшение в виде неваляшки, которая напоминала о мерах Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии. С этого времени после решения совета директоров ЦБ по ключевой ставке Набиуллина каждый раз надевала тематическую брошь, означающую мнение регулятора о ситуации в российской экономике.