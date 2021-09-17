Игорь Кобзев проверил работу Центра общественного наблюдения перед выборами

Центр общественного наблюдения в этом году работает впервые. Он создан на базе Общественной палаты Иркутской области. С 17 по 19 сентября 2021 года здесь будет организовано круглосуточное видеонаблюдение за избирательными участками. Глава региона Игорь Кобзев осмотрел залы трансляций, которые будут идти здесь с момента старта голосования выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ VIII созыва – с 8 утра 17 сентября до завершения голосования и до сдачи последнего протокола.

В одном из залов находится видеопанель из восьми экранов для прямого эфира с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий. На каждой одновременно будут идти кадры с четырех участков.

В другом установлены автоматизированные рабочие места, компьютеры, на которых также будет идти трансляция с участков. Оборудование позволяет не только наблюдать за выборами в режиме онлайн, но и просматривать сохраненные ранее записи.

– Мы видим, что в центре организовано видеонаблюдение, что дает возможность непрерывно следить за ходом голосования. Если возникнет необходимость, то можно детально рассмотреть спорную ситуацию. Выборы должны пройти в правовом поле с уважением ко всем участникам избирательного процесса, – сказал Игорь Кобзев.

Доступ к просмотру будет осуществляться круглосуточно. Кроме того, непрерывная трансляция будет вестись с 45 территориальных избирательных комиссий – как идёт приём документов и ввод итоговых протоколов в ГАС Выборы.