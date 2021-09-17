Прокуратура обязала авиакомпанию «Ангара» установить систему пожаротушения

В Иркутске прокуратура требует от «Авиакомпании «Ангара» оборудовать помещения ангара для демонтажа и монтажа авиадвигателей и помещения малярной автоматической установкой пожаротушения.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила, что на территории аэропорта г. Иркутска функционируют ангар для ремонта воздушных судов и помещение малярной, принадлежащие и эксплуатирующиеся АО «Авиакомпания «Ангара», которые вопреки требованиям федерального законодательства не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.

– С учетом наличия в указанных помещениях горюче-смазочных и лакокрасочных материалов, отсутствие автоматической установки пожаротушения ставит под угрозу жизнь и здоровье работников авиапредприятия, – говорится в сообщении прокуратуры.

Транспортная прокуратура направило исковое заявление в Октябрьский районный суд г. Иркутска, который признал их обоснованными и обязал авиакомпанию устранить выявленные нарушения в течение 6 месяцев.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.