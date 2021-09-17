Иркутская компания уклонилась от уплаты свыше 17 млн рублей налогов

В Иркутске сотрудники ООО «ВостСибТех» признаны виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму более 17 миллионов рублей, об этом сообщает следственный комитет.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора группе лиц, состоящей их 4-х человек, в числе которых руководитель и учредители ООО «ВостСибТех». Ими причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму более 17 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов с деятельности организации.

Было установлено, что обвиняемые, создав видимость реальности финансово-хозяйственных отношений с фиктивной организацией, внесли в бухгалтерские документы ложные сведения, занизили налоги на добавленную стоимость и на прибыль за 2014-2016 гг., уклонившись от их уплаты. Обналиченные в результате преступной схемы денежные средства обвиняемые расходовали по своему усмотрению.

Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска обвиняемые признаны виновными, им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.