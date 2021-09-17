Археологический музей «под открытым небом» планируют создать в Иркутске

В Иркутске состоялось открытие форума «Байкальское гостеприимство» – площадки для обсуждения наиболее важных вопросов развития отрасли представителями индустрии гостиничного и ресторанного сервиса. На его открытии форума мэр города Руслан Болотов заявил о готовности поддержать строительство новых отелей в городе, а также рассказал о реализации уникального проекта – археологического музея «под открытым небом».

– Иркутск – это не город у Байкала, это город на Байкале. Он не может быть просто пересадочным узлом, через который туристы едут дальше. У нас есть, что показать и что посмотреть. Наш город – это уникальный сплав самобытного «деревянного кружева» старинных усадеб, особенной сибирской кухни, наследия декабристов и многого другого. При этом мы понимаем, что многое еще предстоит сделать с точки зрения транспортной и логистической инфраструктуры, – подчеркнул Руслан Болотов. – Мы, безусловно, поддерживаем строительство новых отелей в Иркутске и приветствуем инвесторов, которые идут с конкретными предложениями в сфере гостиничного и ресторанного сервиса.

Как отметил глава города, повышение привлекательности для туристов столицы Восточной Сибири – одно из приоритетных направлений работы администрации. В 2020 году Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии, организованной РГА при поддержке Министерства экономического развития РФ и Ростуризма. Также Руслан Болотов рассказал о разработке уникальных проектов, которые должны повысить интерес к Иркутску в мире.

– В центре города расположено уникальное древнейшее захоронение – Глазковский некрополь. Оно старше египетских пирамид – ему более 8 тысяч лет, – сообщил мэр Руслан Болотов. – Это подтверждает, что на территории Восточной Сибири существовали уникальные, еще не изученные древние культуры. Музейно-туристический комплекс, разработка которого уже началась, будет единственным в России и в мировой практике археологическим музеем «под открытым небом» на основе некрополя каменного века.