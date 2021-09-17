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Россия близка к пределу роста ипотеки

Россия уже приблизилась к пределу роста ипотеки по соотношению доли семей с ней и среднего уровня располагаемых доходов. Об этом в интервью РБК заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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– Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения, – ответила госпожа Набиуллина на вопрос РБК о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году.

Глава Центробанка отметила, что уровень проникновения ипотеки в России может быть не очень большим по сравнению с другими странами.

– Но важно смотреть не просто на количество людей, которые взяли ее, или на долю к ВВП. Ипотека – это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Должен быть соответствующий уровень доходов семей, – заявила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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