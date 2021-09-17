Названы сферы деятельности, где больше всего сотрудников-сплетников в Сибири

Аналитики службы исследований hh.ru назвали сферы деятельности, где больше всего трудится сотрудников-сплетников в Сибири, сообщает SIA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Наиболее распространены сплетни в профессиональных сферах «Производство, сельское хозяйство» (71%), «Управление персоналом» (70%) и «Юристы» (68%), реже всего такое поведение встречается среди работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (49%) и «ИТ, интернет, телеком» (50%).

Что касается Иркутской области, то здесь 58% работников уверены, что их коллеги сплетничают. 16% же считают, что сплетников среди их коллег нет, остальные 26% затруднились ответить.

«Любопытно, что женщины чаще, чем мужчины, видят в своих коллегах сплетников – 62% против 57%. Среди разных возрастных групп о сплетниках на работе чаще сообщали респонденты 45-54 лет (63%) и 25-34 лет (62%)», – говорится в сообщении.