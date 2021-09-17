Власти Приангарья выплатили молодым ветеринарам с 2015 года 10,4 млн рублей

Единовременное денежное пособие с 2015 года получили 52 ветеринара в Иркутской области, таким образом, медикам было выплачено в общей сложности 10,4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Размер единовременной выплаты составляет 200 тысяч рублей. Данная мера соцподдержки направлена на привлечение и закрепление молодых кадров в сельской местности.

Право на получение пособия имеет молодой специалист при соблюдении следующих условий: ему до 35 лет включительно; он является гражданином России; имеет среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Ветеринария» и (или) по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и трудоустроен на Станцию по борьбе с болезнями животных, подведомственную Службе, в соответствии с полученной специальностью (квалификацией). При этом молодому специалисту необходимо отработать в учреждении не менее 3 лет.