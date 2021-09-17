Банк «Открытие» запустил в Иркутской области акцию «Приведи друга в Деловой круг»

Для розничных клиентов банка с 3 сентября стартовала акция «Приведи друга в Деловой круг». Клиент банка-физическое лицо получает 3 тысячи рублей за открытие юридическим лицом из малого или среднего бизнеса, привлеченным в банк по его рекомендации, расчетного счета в банке «Открытие».

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Розничный клиент формирует реферальную ссылку на сайте банка «Открытие» и направляет ее потенциальному клиенту банка – юридическому лицу (это может быть как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью). Затем юридическое лицо заполняет заявку на странице акции по реферальной ссылке.

При открытии счета по этой ссылке клиент-юридическое лицо получает 3 месяца бесплатного обслуживания счета в рамках акции «Деловой круг», клиент-физическое лицо - 3 тысячи рублей на свою карту.

«Привлечение в банк компании из сегмента малого и среднего бизнеса через рекомендацию и заинтересованность розничного клиента – наше ноу-хау на рынке. Разработанный для этой цели алгоритм позволяет легко и быстро интегрировать всю необходимую информацию, и в конечном итоге в выигрыше остаются все стороны процесса. Наши клиенты могут принять участие в этой акции до 31 декабря 2021 года», – поясняет управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.