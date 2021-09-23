Проект «360»: К осознанному эко-поведению – через личный пример

Волонтерский проект «360» начался когда-то с акции «360 минут для Байкала». Тогда команда сотрудников En+ Group отправилась очищать берег озера от мусора, оставленного отдыхающими. Сейчас, спустя 11 лет, проект охватывает шесть городов присутствия En+ Group, в нем принимают участие не только сотрудники компании, но и местные жители, а также представители городских и областных администраций. В одном только Иркутске были выбраны шесть популярных у горожан мест отдыха. Ежегодно там проходят мероприятия по уборке мусора, посадке деревьев и благоустройству территорий. О проекте и о том, как прошла уборка на одной из локаций – иркутском озере Квадрат, – в нашем материале.

«Мир со знаком плюс»

Волонтерский проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель – защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Инициатором проекта был основатель En+ Group, общественник Олег Дерипаска.

Акция по уборке мусора в рамках экологического волонтерского проекта «360».

Фото: А. Фёдоров

История проекта началась в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтеров En+ Group вышли на берег Байкала и очистили его от мусора. С 2020 года проект проходит в трех форматах: экоакции в шести городах присутствия компании En+ Group – Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, онлайн-экомарафон для тех, кто хочет сделать свою жизнь экологичнее, и традиционная уборка на Байкале, организованная для муниципальных образований, расположенных непосредственно возле озера.

«Мы делаем города, где живем и работаем, чище, комфортнее и безопаснее»

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Фото: А. Фёдоров

– Символично, что экологический проект «360» проходит в год 360-летия Иркутска, хотя мы участвуем в этом движении далеко не в первый раз. За 11 лет пробовали разные форматы и активности: помогали заповедникам, очищали пещеры и дно Байкала, потом взялись за места отдыха горожан. Осознанное экологическое поведение насильственными методами не прививается. Своим примером мы показываем, что каждому под силу сделать город чище. Участников экоакций с каждым годом становится все больше: тысячи волонтеров собирают мусор, строят и восстанавливают экотропы, сажают деревья, занимаются благоустройством туристических зон. Мы делаем города, где живем и работаем, чище, комфортнее и безопаснее.

«Радует, что с каждым годом количество волонтеров становится всё больше»

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

Акция по уборке мусора в рамках экологического волонтерского проекта «360».

Фото: А. Фёдоров

– Убирал с волонтерами мусор на озере Квадрат. Делаем это не в первый раз. К сожалению, мусора не становится меньше. Почему мы так варварски относимся к своему городу, к своей земле? Ведь совершенно несложно убрать за собой после пикника. Радует, что с каждым годом количество волонтеров становится всё больше – больше ответственных, активных, неравнодушных людей. В субботнике наравне со взрослыми принимали участие даже первоклассники.

«Это первая акция в стране, где в массовый субботник внедрен селективный сбор отходов»

Алексей Ким, эксперт по экологичности и РСО, компания REUS:

Акция по уборке мусора в рамках экологического волонтерского проекта «360».

Фото: А. Фёдоров

– «360» – это первая акция в нашей стране, где в массовый субботник внедрен селективный сбор отходов, и сделано это на очень высоком уровне. С En+ Group мы работаем уже третий год. В этот раз раздельный сбор отходов осуществлялся на трех локациях Иркутска: озере Квадрат, Теплых озерах и в Затоне на ул. Иркутной. В результате волонтерами было собрано 79 кг пластика, 151 кг металла, 355 кг стекла. Более чем половина тонны отходов не отправится на свалку, и из них будут изготовлены новые нужные вещи и предметы. Тем самым они обретут вторую жизнь, а мы сохраним природные ресурсы, наше здоровье и здоровье планеты!

«Инициативу подхватили новички»

Евгений Хвалько, главный тренер «Байкал-Энергии»:

Акция по уборке мусора в рамках экологического волонтерского проекта «360».

Фото: А. Фёдоров

– Команда «Байкал-Энергия» традиционно приняла участие в экологической акции En+ Group «360». На этот раз инициативу подхватили новички: Дмитрий Сидоров, Павел Анисимов, Максим Янов, Владислав Шульга и Кристофер Фагерстрём, который в июле прибыл из Швеции. Кристофер с готовностью откликнулся на наше предложение. Для него участие в подобных акциях – привычное дело. Да и мы сами, когда бываем в Швеции, ездим на такие мероприятия. Это международная практика – приводить в порядок места, где ты живешь, работаешь и отдыхаешь.