БрАЗ посетил заместитель руководителя Росприроднадзора

Цель визита Рамиля Низамова – ознакомиться с ходом реализации федеральной экологической программы «Чистый воздух». Ее участником БрАЗ является с 2019 года. Программа рассчитана на 5 лет, главная цель – уменьшить воздействие на экологию, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

По словам управляющего директора БрАЗа Евгения Зенкина, добиться существенного снижения выбросов помогает переход на технологию «ЭкоСодерберг»: установка новых электролизеров с автоматической подачей сырья, строительство сухих газоочистных установок. Сейчас их на заводе 9, к концу 2024 года будет 15. Кстати, СГОУ – собственная разработка компании РУСАЛ, она отмечена премией Вернадского за эффективность и экологичность.

В ходе небольшой экскурсии Рамиль Низамов получил возможность увидеть преобразования своими глазами. Также представителю федерального ведомства презентовали проект нового производства. О планах кардинальной перестройки БрАЗа компания РУСАЛ объявила около полугода назад. На новом производстве будет применяться передовая технология обожженного анода, также разработанная РУСАЛом.

«Можно считать, что строительство уже началось, – рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Мы занимаемся оформлением земельных участков. На сегодняшний день на заводе уже проводятся изыскания. Проектная группа занята тем, что собирает всю информацию и готовит проект нового братского завода».

Переход на технологию обожженного анода позволит снизить в 10 раз выброс фтористых соединений, а бенз(а)пирена – до нуля.