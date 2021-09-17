Более 19 млн рублей выплатили в Приангарье по программе детского туристического кэшбэка

Подведены предварительные итоги программы детского туристического кешбэка, общая сумма операций превысила 19,5 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

«По данным на 1 сентября, моментальный кешбэк за путевки в учреждения детского отдыха и оздоровления, расположенные на территории региона, получили 1 364 законных представителя. Общая сумма операций превысила 19,5 миллиона рублей. Средний кешбэк составил 14 368,25 рубля», – говорится в сообщении.

Для родителей, кто оплатил путевки раньше старта программы, на портале «Госуслуги» предусмотрена возможность подачи заявления на выплату. На 8 сентября было подано 236 заявлений, выплата произведена по 133 заявлениям в размере 2,5 млн рублей. Средняя выплата составила около 18 тысяч рублей.

Льготные путевки, 100% стоимости которых оплатил областной бюджет, в программе детского кешбэка не участвовали. Для детей работающих родителей за счет бюджета Иркутской области оплачивается 80% стоимости путевки. Родительская доплата составляет 20% – с этой суммы родители смогли также получить возврат.