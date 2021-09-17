Летом этого года 80 тысяч детей посетили детские лагеря Иркутской области

За три месяца отдыхающих приняли 786 оздоровительных заведений, сообщили SIA.RU в администрации области.

В период летней кампании малозатратными формами отдыха были охвачены 120 611 детей, рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

Мероприятия проводились на базе домов культуры, библиотек, кинотеатров. Для детей были организованы встречи с интересными людьми, спортсменами, почетными гражданами Иркутской области, праздники, викторины, мастер-классы, экскурсии. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, часть мероприятий провели в дистанционной форме.

