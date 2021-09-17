Отделение детского сада открыли на базе школы №33 в Иркутске

Группу детского сада открыли в микрорайоне Лесном в Иркутске на базе школы №33, сообщает мэрия.

Здесь сейчас занимаются 25 детей. Их разместили в помещении, предназначенном для группы продленного дня, где есть игровая и спальня. В дальнейшем ребят переведут в основное здание детского сада, строительство которого планируется завершить до конца текущего года.

Отделение открыли из-за потребности мест для дошкольников в этом районе города.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» вблизи новой школы №33 в микрорайоне Лесной Иркутска продолжается строительство детского сада на 220 мест. Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков. В нем разместят 11 групп, в том числе три – для детей раннего возраста. Учреждения будут объединены в единый образовательный комплекс.