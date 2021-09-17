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Власти Прианагрья выплатят муниципалитетам по 1 млрд рублей дополнительно

Правительство Иркутской области приняло решение выплатить региональным муниципалитетам первого и второго уровней по 1 млрд рублей дополнительно в октябре текущего года, сообщается на сайте кабмина Приангарья.

«Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области предоставило уточненный прогноз о поступлении дополнительных доходов в областной бюджет. Часть средств по инициативе губернатора Игоря Кобзева будет направлена на сбалансированность местных бюджетов», – говорится в сообщении.

Муниципалитеты могут потратить деньги на решение первоочередных задач своих территорий и населенных пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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