Муниципалитеты Приангарья получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета

Муниципальные образования первого и второго уровней получат дополнительную финансовую поддержку в один миллиард рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области предоставило уточненный прогноз о поступлении дополнительных доходов в областной бюджет. Часть средств по инициативе Губернатора Игоря Кобзева будет направлена на сбалансированность местных бюджетов. Муниципалитеты могут направить эти финансовые ресурсы на решение первоочередных задач своих территорий и населенных пунктов, – пояснил глава кабинета министров Приангарья.