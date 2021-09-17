14 тысяч км по Иркутску: участники Слата марафона внесли самый масштабный вклад в копилку Года массового спорта

В столице Приангарья состоялся III Иркутский Международный Слата Марафон. За четыре выходных дня (4-5 и 11-12 сентября) на старт вышли более 2,5 тысяч человек.

Забеги прошли на нескольких дистанциях: 3, 10, 21, 42 км, а также была организована дистанция Слата Kids (500 м). Каждый участник на финише получил медаль финишёра, а детям выдавали сладкие призы.

Среди мужчин на дистанции 21 км первое место занял иркутянин Сергей Калашников (1:11:34), а на дистанции 42 км победил Максим Шергин из Бурятии,

Среди женщин на дистанции 21 км победила Анастасия Куницына (1:23:41), на дистанции 42 км первой стала Александра Карякина (3:30:57). Обе девушки – иркутянки.

Призовой фонд мероприятия составил более 200 000 рублей. Победители и призёры в абсолютном зачёте в каждой из групп получили грамоты, медали и денежные призы от организаторов и партнеров проекта.

Результаты всех забегов Слата марафона суммированы и занесены в Таблицу общего учета результатов иркутян в Год массового спорта. Километраж впечатляет: 14 234 км. Это самый масштабный вклад в проект: до этого рекордсменами были участники уникального полумарафона с синхронным стартом по всей России «Забег.РФ» (4 100 км).

Напомним, внести индивидуальный вклад в Год массового спорта в Иркутске можно на портале godsportairk.ru. Для этого следует зарегистрироваться в личном кабинете и вести личную статистику спортивных достижений. Согласно статистике таблицы на сегодняшний день иркутяне уже пробежали больше 23 944 км, прошли 28,5 миллионов шагов, проехали 19,8 тысяч км на велосипеде, проплыли 121 км и 42 тысяч раз отжались.