Лояльны к тестовому заданию на собеседовании тестировщики и дизайнеры

Профессия обязывает: на вакансии с тестовыми заданиями чаще всего откликаются тестировщики и QA-инженеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве.

Каждый второй тестировщик программного обеспечения всегда откликается на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий (52%). Еще 35% к вакансиям, предполагающим профессиональное тестирование, относятся избирательно.

По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте – дизайнеры: 46% всегда откликаются на вакансии с тестами («И это ужасно. У меня есть добротное портфолио, но работодатели всегда вынуждают делать это тестовое»), еще 42% – иногда («На тестовые задания соглашаюсь, но результаты отправляю только с водяными знаками»).

Большинство маркетологов выполняет тестовые задания выборочно (58%). Подобной точки зрения придерживаются и 54% копирайтеров: «Если тестовое задание именно тестовое, а не попытка получить полноценную отдачу без оплаты». Программисты также практикуют избирательный подход к вакансиям с тестированием (48%): «Зависит от объема тестового задания»; «Не в моем возрасте и не с моими знаниями этим заниматься».

Среди пиарщиков примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (38 и 39% соответственно), практически каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (23%).

Больше всего же тех, кто не приемлет тестирование при трудоустройстве – среди менеджеров по продажам (32%): «Надоели глупые тесты как под копирку».