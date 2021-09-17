17,5 млн рублей выделят Приангарью на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Минприроды РФ одобрило заявку регионального ведомства на получение федеральной субсидии, средства которой пойдут на закупку мусорных контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году. Средства предусмотрены в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". Всего заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий.



«Из 53 регионов отобраны 46, всего территории подали заявки на приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов" , – сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.