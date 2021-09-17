Власти заинтересованы расширить виды экономической деятельности в ТОСЭР «Усолье-Сибирское»

О развитии Усолья-Сибирского шла речь на совещании, которое провели накануне Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В том числе обсуждалась тема реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие ТОСЭР.

Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития была создана в Усолье-Сибирском в 2016 году. На сегодняшний день она объединяет 13 резидентов, которыми создано 654 новых рабочих места, привлечено 825 млн рублей инвестиций.

Резиденты ТОСЭР «Усолье-Сибирское» реализуют проекты по производству дезинфицирующих и антисептических средств, спецодежды и средств индивидуальной защиты, флотационных машин, мороженого, стальной арматуры, высококачественного гранулированного чугуна, асфальтобетонных смесей для ремонта и строительства автомобильных дорог, древесных топливных пеллет, кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ, фанеры, оборудования для добычи полезных ископаемых.

Как отметил Игорь Кобзев, на площадке «Усольехимпрома» в перспективе возможно разместить металлургические, химические, машиностроительные и сборочные производства, центр обработки данных и многое другое.

- На базе этих производств будут развиваться соответствующие кластеры. Учитывая, что по соседству с городом расположены сельскохозяйственные территории, прорабатывается вопрос создания в Усолье-Сибирском производств по глубокой переработке сельхозсырья, - сказал губернатор.

Иркутская область уже направила в Минэкономразвития России заявку на расширение видов экономической деятельности в рамках ТОСЭР «Усолье-Сибирское». Это позволит реализовать масштабные инвестпроекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей и создать порядка 1000 новых рабочих мест.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун напомнила, что для резидентов территории опережающего социально-экономического развития действуют пониженные ставки по налогу на прибыль организаций (0% в течение первых пяти лет, 10% в течение следующих пяти налоговых периодов), по налогу на имущество организаций - 0%, по земельному налогу - 0% в течение пяти налоговых периодов.

В целом в Приангарье созданы и функционируют четыре территории опережающего социально-экономического развития – в Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхово и Тулуне. В федеральный реестр резидентов ТОСЭР включено 26 юридических лиц. Наибольшее их количество приходится на Усолье-Сибирское.