В Иркутской области собрано свыше 200 тысяч тонн зерна

К уборке зерновых приступили практически во всех районах Иркутской области. Убрано 97,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, собрано 223,6 тыс. тонн зерна. С ходом уборочной кампании ознакомился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В ходе поездки Игорь Кобзев встретился с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций Черемховского и Усольского районов, пообщался с механизаторами. Обсуждая перспективы развития агропромышленного комплекса в регионе, губернатор подчеркнул необходимость усилить связь практического сельского хозяйства и науки.



Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, несмотря на сложные погодные условия аграрии региона уже убрали около 55% площади под картофелем, собрано 29,6 тыс. тонн. Валовой сбор овощей открытого грунта составляет 4,8 тыс. тонн с площади 205 га. Масличные культуры убраны на 1,8 тыс. га. Собрано 1,8 тыс. тонн.

Под урожай 2022 года подготовлено 191,2 тыс. га паров, вспахано 38,6 тыс. га зяби. С начала года введено в оборот 16,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что составляет 81,1% от запланированной на 2021 год площади.

Наталья Жилкина также подчеркнула, что с опережением по сравнению с прошлым годом идёт заготовка кормов. Заготовлено 235,9 тыс. тонн сена (на 46,6% выше уровня аналогичного периода 2020 года), 241,8 тыс. тонн силоса. Объём заготовки сенажа – 320,7 тыс. тонн – на 20% превысил плановой показатель и на 21,4% – аналогичный показатель прошлого года.

– Темпы заготовки кормов значительно опережают уровень 2020 года. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 19,1 центнера кормовых единиц, что выше показателя прошлого года на 22,4%, – пояснила Наталья Жилкина.