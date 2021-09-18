Жителей Иркутска поразило полуразрушенное состояние закрытого кинотеатра «Чайка»

Жителей города Иркутска поразило состояние закрытого кинотеатра «Чайка», который в настоящее время находится в разрушенном и плачевном состоянии. Своим мнением на этот счет они поделились в соцсети Facebook, а также выложили свежие снимки «Чайки».

«Там реально эпичный трэш, а особенно впечатляют километровые рулоны кинопленки под ногами. Заглянул и внутрь, тени киношных монстров лениво шарахнулись по углам обезлюдевшей пещеры XX века», – написал на своей странице в Facebook Михаил Дронов.

Фото со страницы Михаила Дронова в Facebook

«Артхаус какой-то», «Вот это жесть! А ведь не так давно тут все работало», «В моем детстве каждый третий дом на окраинах Академа выглядел примерно так. Святые девяностые возвращаются. Смайл», – прокомментировали его пост пользователи соцсети.

Своим мнением о состоянии заведения поделилась и иркутянка Александра Масник, посетившая кинотеатр накануне. «Пожалели, что не взяли с собой книгу «Цивилизация с нуля. Что нужно знать и уметь, чтобы выжить после всемирной катастрофы», потому что «Чайка» теперь – идеальное место для чтения чего-то такого», – написала она.

Фото со страницы Александры Масник в Facebook

Напомним, кинотеатр «Чайка» в городе Иркутске закрылся в апреле 2018 года, одной из причин прекращения работы заведения стало, по информации в СМИ, несоответствие здания требованиям пожарной безопасности. В декабре 2020 года власти Прианагрья заявляли о планах построить на месте кинотеатра трехэтажную детскую поликлинику. В 2021-м году в организации был пожар, который возник из-за горящего мусора.