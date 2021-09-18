Правительство Иркутской области сообщило, что товарное рыболовство в Приангарье за первое полугоде 2021 года выросло на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

«В Иркутской области в первом полугодии 2021 года произведено 67,1 тонн товарной рыбы, рыбопосадочного материала – 42 тонны. Всего по итогам полугодия произведено 109,1 тонн продукции товарной аквакультуры, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в регионе сформировано 33 рыбоводных участка, 27 из которых посредством аукциона переданы в пользование для рыборазведения. На рыбопосадочный материал и корма в 2021 году потратили 5,2 млн рублей. Общий объем финансирования этого направления из региональной казны за последние пять лет составил 24,72 млн рублей.